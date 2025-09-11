Глава МИД России также провел встречу с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей, в ходе которой министры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госминистр по иностранным делам Катара Султан бен Саад аль-Мурейхи обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

"В ходе беседы были детально обсуждены перспективные направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений. Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани в ходе его официального визита в Москву 17 апреля", - указали на Смоленской площади.

Встреча прошла на полях заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Сочи. "Значительное внимание было уделено актуальным вопросам международной и ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта", - отметили в министерстве.

Кроме того, Лавров провел встречу с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей, в ходе которой министры "обсудили приоритетные вопросы развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений". "Подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эль-Кувейта на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Были подробно рассмотрены актуальные темы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта", - проинформировали в дипведомстве.