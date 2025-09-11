Некоторые европейские страны переживают кризис, так как "на протяжении столетий они заявляли о себе как о лидерах, в том числе и в сфере культуры, но теперь демонстрируют ровно противоположное"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым варварством проводимую западными странами политику по уничтожению объектов исторического наследия.

Дипломат отметила, что целый ряд европейских стран переживают кризис, связанный с тем, что "на протяжении столетий они заявляли о себе как о лидерах, в том числе и в сфере культуры, но теперь демонстрируют ровно противоположное".

"Есть еще одно проявление этого кризиса - это уже какое-то сворачивание в сторону прямого варварства. На своей же собственной территории целый ряд западных стран сносят памятники, которые сами же и устанавливали", - сказала Захарова журналистам на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.