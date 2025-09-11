По словам официального представителя МИД, лидеры стран ЕС будто уже готовы перейти к "выкалыванию глаз собственных граждан", которые собираются в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в русле поддерживаемой русофобии проводят чудовищную политику по сокрытию правды от собственных граждан о жизни в России и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что западные страны изо всех сил пытаются поддерживать выбранный русофобский курс, поэтому продолжают "окормлять своих граждан и рассказывать им, почему Россия плохая".

"Они [европейские страны] уже границу начали закрывать для своих же граждан, уже даже не для нас. Лишь бы только их граждане не видели своими собственными глазами, как живет Россия, Белоруссия и так далее, - сказала дипломат журналистам на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур. - Мне кажется, вот именно в эту сторону идет их чудовищная политика".

При этом Захарова отметила, что в погоне за сокрытием правды, лидеры стран ЕС будто уже "готовы перейти к выкалыванию глаз собственных граждан, которые собираются в Россию, чтобы те только не увидели все своими глазами".

"И при этом делают все, чтобы не видеть реальных проблем киевского режима, который они же сами и создали", - заключила дипломат.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.