Глава МИД РФ обратил внимание на попытки киевского режима законодательно запретить использование русского языка

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российская сторона обсудила с коллегами из арабских стран Персидского залива итоги российско-американских переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Обсудили ситуацию на Украине. Мы поделились нашими оценками последнего развития событий, в том числе итогами российско-американских переговоров, - сказал он. - Мы почувствовали стремление США разобраться в первопричинах этого конфликта, понять эти первопричины и продвигать такую модель урегулирования, которая будет устранять их".

Лавров обратил внимание на попытки киевского режима законодательно запретить использование русского языка. При этом он отметил, что Россия признательна своим друзьям на Аравийском полуострове за взвешенную позицию, которую они занимают с самого начало украинского кризиса.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Целью организации является расширение сотрудничества стран-членов во всех областях и выработка общих позиций по ключевым международным и региональным проблемам. В 2011 году был инициирован стратегический диалог Россия - ССАГПЗ.