Член комиссии Павел Андреев напомнил, что в 2025 году дистанционное электронное голосование выбрали 24 региона

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Избирателям, которые решили принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), лучше использовать проводной интернет, а не мобильный. Такую рекомендацию дал член ЦИК РФ Павел Андреев в ходе открытия ситуационного центра Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

"Есть один большой риск в этом году: в ряде регионов периодически отключается мобильный интернет. В этой связи мы призываем тех, кто записался на ДЭГ, не откладывать, а голосовать тогда, когда мобильный интернет работает. Или еще предпочтительнее - пользоваться проводным, стационарным интернетом, чтобы без проблем отдать свой голос и принять участие в ДЭГ", - сказал Андреев.

Андреев напомнил, что в 2025 году ДЭГ выбрали 24 региона. "Мы отмечаем большой, рекордный спрос избирателей [на эту форму голосования] - более 1,7 млн человек в 24 регионах записались на ДЭГ", - сказал он.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.