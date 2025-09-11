Чечилия Пиччони пробыла на своей должности немногим более года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони досрочно завершает свою миссию, она пробыла на своей должности немногим более года. Это следует из сообщения МИД РФ.

"11 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в РФ Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии", - сообщили в дипведомстве.

Пиччони вручила копии верительных грамот в связи с началом своей миссии 19 июля 2024 года. Стандартный срок службы в дипломатическом представительстве составляет от трех до пяти лет, прошлый посол Джорджо Стараче служил в российской столице около трех лет.