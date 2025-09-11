Захарова: запугивания Запада культурой отмены не сработали

Россия достойно прошла испытания, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Запугивания западных стран и агрессивная риторика в отношении России не сработали, страна достойно прошла все испытания и доказала миру невозможность отмены русской культуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы невольно, мы этого не хотели и не планировали, стали объектом очередного витка национализма, нацизма, расизма, ксенофобии со стороны целого ряда режимов. Мы не просто это с достоинством прошли, но и показали, что нельзя отменить русскую культуру", - сказала она журналистам на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Захарова также отметила, что Россия "использовала эту возможность, чтобы дать старт очень многим событиям в сфере культуры, искусства, живописи, театра, кино, фестивалей, форумов и, безусловно, в сфере спорта".

"И не надо ни одной стране бояться этих западных бесконечных агрессивных запугиваний, агрессивной риторики, что их отменят, что им не дадут куда-то приехать", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия продемонстрировала миру, что существует "другая форма и другой путь, чтобы отвечать на все эти происки".

"Не хотят [западные страны сотрудничать], болеют, а русофобия - это болезнь, национализмом, то мы это уже переживали и переживем еще. Пусть они думают сами, переживут ли они или нет",- констатировала официальный представитель МИД РФ.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

