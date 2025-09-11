Захарова сравнила Запад с Римской империей

Дипломат подчеркнула, что как только внутри даже самого сильного общества искажаются ценности, оно перестает существовать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила современные западные государства с Римской империей, которая со временем перестала существовать из-за искажения истинных ценностей.

"Римская империя была величайшей с точки зрения завоеваний и с точки зрения достижений культуры, и науки, и права. Мы многим этим пользуемся до сих пор, восторгаемся. Но как только были подменены ценности, то варварам оставалось только добить. Варвары не могли взять [империю] тогда, когда эти ценности были сильными и мощными", - отметила она, выступая на панельной дискуссии "В центре внимания семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" на ХI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Дипломат подчеркнула, что как только внутри даже самого сильного общества искажаются ценности, оно перестает существовать.

"Вот это та самая среда сегодня, которая пытается на нас именно так влиять. Они понимают (западные государства - прим. ТАСС), что нас силой не взять, они пошли другим путем - подменой понятий", - добавила Захарова.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.