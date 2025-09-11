Деятельность филиалов некоммерческой организации утратила актуальность, отметила дипломат

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Решение властей Японии закрыть на территории РФ все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр" выглядит логичным, их задачи и цели не соответствовали сегодняшней действительности. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России заблаговременно получил от посольства Японии в Москве уведомление о ликвидации организации. Это решение Токио о закрытии полностью финансируемого правительством Японии учреждения, задекларированные цели и задачи которого не соответствуют сегодняшней действительности, выглядит вполне логичным и своевременным", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что организация в свое время вносила вклад в установление созидательного партнерства стран, действуя на основе соответствующих межправительственных меморандумов 2000 и 2003 годов. Однако затем недружественный курс Токио привел к прекращению действия этих документов.

"Таким образом, деятельность "Японского центра" утратила актуальность. Более того, проверки организации правоохранительными органами выявили значительное число нарушений, в частности, связанных с использованием картографической продукции с искажением государственных границ Российской Федерации, а также предоставлением услуг без необходимых для этого по законодательству лицензий", - пояснила дипломат.

В среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что правительство страны приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр", функционировавших на территории России. В качестве причины он назвал нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и "ситуацию внутри России".