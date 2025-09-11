Председателем организационного комитета назначен глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ возложило на Минобороны работу комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова в 2030 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения А.В. Суворова и утвердить его состав. Организационно техническое обеспечение деятельности организационного комитета <...> возложить на Минобороны России", - говорится в тексте документа.

Председателем организационного комитета назначен глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов. В состав комитета вошли, в том числе помощники президента РФ Андрей Дюмин и Владимир Мединский, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, директор государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Кириллов.

Весной этого года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором принял предложение кабмина о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения Суворова.