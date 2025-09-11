Досрочное голосование прошло на территориях Вельского, Верхнетоемского, Виноградовского, Лешуконского, Мезенского, Приморского, Устьянского районов и округов, а также архипелага Новая Земля

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. избирателей в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) проголосовали досрочно на выборах главы Архангельской области, сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

НАО территориально входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья.

"Досрочно проголосовали более 2 тыс. избирателей в труднодоступных и удаленных территориях Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Также голосование прошло на одном судне, которое находится в плавании", - сказал Контиевский.

Досрочное голосование прошло на территориях Вельского, Верхнетоемского, Виноградовского, Лешуконского, Мезенского, Приморского, Устьянского районов и округов, а также архипелага Новая Земля.

На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов: Мария Харченко (ЛДПР), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").