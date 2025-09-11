Небензя: удар Израиля по Катару повлияет на безопасность Ближнего Востока

Постоянный представитель России при ООН заявил, что еврейское государство испытывает границы дозволенного, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Израильский удар по Катару 9 сентября повлечет за собой последствия не только для ситуации в секторе Газа, но и для безопасности Ближневосточного региона в целом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами Израиля по Дохе.

Он отметил, что "Российская Федерация решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС".

"Удар нанесен не только по Катару как суверенному государству, причем не вовлеченному в арабо-израильский конфликт, но и в целом по усилиям посредников по самой возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта. Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для и без того чудовищной ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", - подчеркнул Небензя.

По его мнению, Израиль, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны США, испытывает границы дозволенного.

"То, что произошло два дня назад, не случайность, а закономерное следствие абсолютной безнаказанности Западного Иерусалима, раз за разом испытывающего границы дозволенного и открывающего для себя все новые рубежи, пользуясь международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона", - сказал он.

Россия призвала Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия на Ближнем Востоке.

"Призываем Западный Иерусалим отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирального насилия в регионе. Аналогичный сигнал должны направить все члены Совета. Думается, для всех уже очевидно, что декларируемая Вашингтоном установка на так называемую тихую дипломатию не только не дает результатов, но и чревата новыми громкими взрывами в накаленной до предела атмосфере", - подчеркнул дипломат.