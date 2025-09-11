Она направлена на упрощение поставок гуманитарной помощи в сектор

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия "десятки" непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН по работе над проектом резолюции, направленной на упрощение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Поддерживаем настрой десятки непостоянных членов Совета по продвижению проекта резолюции Совета Безопасности по ситуации в Газе с акцентом на требования к Израилю снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в анклав. Рассчитываем, что этот продукт будет включать и призыв к прекращению огня без установления которого управление гуманитарной ситуацией в Газе попросту невозможно. Убеждены, что принятие резолюции станет важной и действенной мерой на пути к уменьшению страданий палестинского народа", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава российского диппредставительства добавил, что пока сложно сказать, "какой еще гром должен грянуть", чтобы американские власти осознали безальтернативность многосторонней дипломатии Совбеза для того, чтобы переломить ситуацию на земле.