Поучаствовать в них смогут около 55 млн россиян

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах разного уровня начинается в российских регионах, около 55 млн россиян необходимо будет избрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти. В частности, в единый день голосования пройдут выборы главы Татарстана, Севастополя, Курской и Брянской областей.

С 12 по 14 сентября в России пройдут более 5 тыс. кампаний. В 20 регионах изберут губернаторов, в 11 - депутатов заксобраний, в 25 административных центрах - гордумы. Более 49,5 тыс. участков будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 14 сентября. Проголосовать можно будет очно и онлайн, дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 субъектах, заявки на ДЭГ подали более 1,7 млн человек. Как рассказали в ЦИК РФ, в большинстве регионов голосование пройдет в течение трех дней.

Впервые с 2022 года единый день голосования не включает довыборы в Госдуму. Это связано с законом, вступившим в силу в мае 2025 года, по которому дополнительные выборы депутатов представительных органов в год, предшествующий основным выборам, не назначаются. На сегодняшний день восемь округов остаются без депутата.

Выборы губернаторов: от дебютантов до ветеранов СВО

Изначально осенью 2025 года ожидалось проведение 15 кампаний по прямым выборам губернаторов, однако к лету их количество выросло до 20. За это время несколько руководителей регионов досрочно покинули свои посты или перешли на новые должности. Так, экс-глава Коми Владимир Уйба стал первым замом главы ГВМУ Минобороны России, бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев получил место сенатора от заксобрания региона, а Андрей Никитин в июле занял пост министра транспорта. Два бывших губернатора сменили кабинет на статус обвиняемого в уголовном деле: Максим Егоров из Тамбовской области задержан по подозрению в коррупции, а Алексей Смирнов из Курской области обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Среди нынешних врио губернаторов есть как дебютанты, так и те, кто уже имеет опыт выборов, но в других регионах. В числе дебютантов - Евгений Солнцев (Оренбургская область), Юрий Слюсарь (Ростовская область), Мария Костюк (Еврейская автономная область) и ветеран спецоперации Евгений Первышов (Тамбовская область). Первый опыт участия в выборах губернатора отметит экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн (Курская область). Врио, которые будут бороться за новый регион, - Ростислав Гольдштейн (Коми) и Денис Паслер (Свердловская область). Политологи Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) прогнозируют, что большинство действующих губернаторов смогут уверенно подтвердить свои позиции, а часть улучшит результаты за счет общественной поддержки и стабильности социальных и инфраструктурных программ.

Особенности голосования в ЕДГ-2025

В 2025 году 17 региональных избиркомов создали 118 экстерриториальных участков на территории 19 субъектов, 68 из них образованы на территории Донбасса и Новороссии. Кроме того, на Камчатке и в Курской области в целях безопасности будет применяться придомовое голосование.

Москва снова играет важную роль в едином дне голосования, хотя выборов в столице не проводится. В городе откроют 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования для жителей 19 регионов, где пройдут губернаторские выборы. Они откроются в 12 флагманских центрах "Госуслуг", расположенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро. Принять участие в голосовании на этих участках изъявили желание почти 18 тысяч человек. Электронное голосование с использованием переносных терминалов будет также впервые применяться в восьми столичных СИЗО города Москвы.

Репетиция перед выборами в Думу

Политологи ФОРГО считают, что осенние выборы станут индикатором подготовки к федеральной кампании по выборам в Госдуму 2026 года. Главной интригой эксперты называют борьбу КПРФ и ЛДПР за статус ведущей оппозиционной силы, а также возможное продвижение партии "Новые люди" на четвертую позицию. "Единая Россия" по прогнозам укрепит позиции в региональных парламентах и муниципалитетах, стремясь превзойти результаты 2020 года, когда она получила 76,6% мандатов. По мнению экспертов, итоги единого дня голосования покажут, сохранится ли текущая конфигурация Госдумы из пяти фракций.

Последний ЕДГ при восьмом составе ЦИК РФ

Полномочия восьмого состава Центральной избирательной комиссии России истекают в марте 2026 года. По закону ЦИК формируется из 15 членов, по пять человек назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Формирование действующего состава в 2021 году сопровождалось значительным обновлением: в комиссию пришли семь новых членов по сравнению с составом 2016 года. Новые кандидатуры внесли все три инстанции, уполномоченные назначать членов комиссии, однако наибольшее число новых членов ЦИК РФ делегировал президент Владимир Путин - Павла Андреева, Наталью Бударину и Андрея Шутова. Совет Федерации и Госдума тогда внесли в свои "пятерки" по два новых лица.

С марта 2016 года ЦИК возглавляет Элла Памфилова, которая дважды входила в состав ЦИК по президентской квоте. Ее срок руководства уже превысил девять лет, что делает ее самым долговременным председателем комиссии: Владимир Чуров занимал пост девять лет, Александр Вешняков - восемь, Александр Иванченко и Николай Рябов - по три года. Лидерами по числу проведенных федеральных выборов / референдумов являются Рябов и Памфилова (по пять).