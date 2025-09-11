Мария Костюк отдала голос за кандидата на избирательном участке №17 имени Героя России Жоржа Коваля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк одной из первых проголосовала на выборах главы региона. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома автономии.

"Одной из первых на выборах главы региона проголосовала врио губернатора области Мария Костюк. Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области отдала голос за кандидата на избирательном участке №17 имени Героя России Жоржа Коваля, расположенном в здании Городского дворца культуры", - говорится в сообщении.

Костюк в Telegram-канале напомнила, что выбор главы региона - за жителями области. "Участки для голосования будут работать с 12 по 14 сентября, чтобы все могли прийти в удобный день и время. В эти три дня мы в первую очередь выбираем наше будущее, будущее наших родных и близких", - добавила врио губернатора.

В августе избирательная комиссия региона зарегистрировала к участию в выборах пять кандидатов: Гладких Василия Николаевича, выдвинутого региональным отделением политической партии ЛДПР; Костюк Марию Федоровну от "Единой России"; Крупского Александра Алексеевича, выдвинутого отделением коммунистической партии "Коммунисты России"; Потапенко Владимира Евгеньевича от "Новых людей"; Щербину Александра Анатольевича от КПРФ.