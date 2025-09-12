В 2025 году голосование проходит в Дмитрове, Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Шатуре, Электростали, Луховицах, Молодежном и Подольске

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 600 избирательных участков открылись в девяти округах Московской области для проведения выборов депутатов в советы депутатов муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"В девяти округах Подмосковья открылись все избирательные участки. В 08:00 в Московской области открылись 593 избирательных участка. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - сообщается в Telegram-канале комиссии.

Выборы депутатов в советы депутатов городских и муниципальных округов Московской области пройдут в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. В 2025 году голосование проходит в Дмитрове, Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Шатуре, Электростали, Луховицах, Молодежном и Подольске.

В региональном избиркоме добавили, что накануне все бюллетени были переданы в УИКи. Безопасность и готовность избирательных участков проверили соответствующие структуры. Затем помещения были сданы под охрану.