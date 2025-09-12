В прошлый раз выборы губернатора проходили в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Действующий врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял участие в досрочных выборах губернатора региона, свой голос он отдал на избирательном участке №1481 в корпусе Уральского государственного горного университета, передает корреспондент ТАСС.

"Я всегда на выборы хожу, так приучили нас в Горном университете, что это важно, ответственно для всей страны, ну и для региона сейчас. <...> Настроение сегодня рабочее, проголосовал - поеду сейчас на работу", - сказал Паслер журналистам.

В прошлый раз выборы губернатора Свердловской области проходили в 2022 году, тогда победу одержал кандидат от "Единой России" Евгений Куйвашев, набравший 65,78% голосов. Явка составила 28,47%.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Выборы главы Свердловской области проходят 12-14 сентября. Статус кандидата на пост губернатора получили пять человек: кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.