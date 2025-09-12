Он поблагодарил всех организаторов выборов и отметил штатную работу процесса

ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Евгений Солнцев призвал жителей региона прийти на избирательные участки и сам проголосовал на выборах губернатора, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу всех жителей Оренбургской области пригласить проголосовать, сделать свой выбор за кандидата. От каждого человека зависит развитие Оренбургской области, поэтому всех призываю идти на выборы", - сказал Солнцев журналистам.

Он поблагодарил всех организаторов выборов и отметил штатную работу процесса.

Голосование на досрочных выборах губернатора Оренбургской области продлится три дня: 12, 13 и 14 сентября. В эти же дни завершатся 450 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В Оренбуржье работают 1 428 постоянных и 25 временных избирательных участков.