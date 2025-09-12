Губернатор Челябинской области проголосовал на выборах депутатов законодательного собрания

Также жители области выбирают депутатов представительных органов муниципалитетов в 39 из 43 муниципальных образований

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили избирательный участок №685, расположенный в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска, и проголосовали на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Алексей Текслер [на избирательном участке] отметил важность проведения выборов в строгом соответствии с законом и принципами легитимности. За ходом голосования активно следят общественники, волонтеры и представители партий, осуществляя мониторинг избирательного процесса", - говорится в сообщении.

По его словам, выборы депутатов Заксобрания - важнейшее общественно политическое событие года, оно определит жизнь региона и его политическую и экономическую повестку на ближайшие годы.

Губернатор отметил, что также жители Челябинской области выбирают депутатов представительных органов муниципалитетов в 39 из 43 муниципальных образований.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах запланированы прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.