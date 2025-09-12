Врио главы региона посетил избирательный участок №63

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах главы региона, депутатов Госсовета Коми и совета Сыктывкара. Он посетил избирательный участок №63, расположенный в сыктывкарской школе №7, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня знаковый день для Республики Коми. Сегодня проходят выборы депутатов Государственного совета, главы республики, советов муниципальных образований. Сегодня республика выбирает развитие на следующие пять лет, какая она будет. Я считаю, что республика достойна быть жемчужиной на карте России. Мы сделаем все для того, чтобы республика жила, развивалась, процветала, чтобы в ней было комфортно и достойно жить", - сказал Гольдштейн журналистам после голосования.

На должность руководителя региона претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию - это Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы главы региона выдвигались 12 человек - 8 представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев, из них 11 предоставили документы для регистрации.