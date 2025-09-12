Члены комиссии проведут видеоконференции с региональными избиркомами, чтобы контролировать ход голосования и обсуждать оперативные вопросы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый день работы информационного центра Центризбиркома РФ на выборах разного уровня в российских регионах начался под звуки государственного гимна Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС.

Традиция открывать работу избирательных участков гимном была рекомендована ЦИК РФ в 2022 году. Как тогда подчеркивала глава Центризбиркома Элла Памфилова, исполнение гимна "подчеркивает особую значимость волеизъявления граждан" и задает торжественный тон работе комиссий.

Открытие информационного центра в четверг началось с презентации доклада Памфиловой о готовности региональных избиркомов к проведению выборов в единый день голосования и демонстрации системы разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе.

Члены ЦИК РФ проведут видеоконференции с региональными избиркомами, чтобы контролировать ход голосования и обсуждать оперативные вопросы.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.