Памфилова: в 2025 году в выборах принимают участие 1 116 ветеранов СВО

Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая будет набирать силу, указала председатель ЦИК

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В выборах разного уровня в 2025 году принимают участие 1 616 участников специальной военной операции (СВО). Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"В 2025 году на выборах всех уровней было выдвинуто 1 616 кандидатов - участников специальной военной операции. Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается", - сказала она.

Она уточнила, что двое из них сейчас участвуют в выборах высших должностных лиц.

На выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ во всех 11 регионах выдвинуто 189 кандидатов из числа участников СВО. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров в 24 из 25 регионов выдвинут 161 кандидат - участник СВО.

"Мы будем с интересом, добрым вниманием и самыми добрыми чувствами следить за судьбой кандидатов - участников СВО и совсем скоро узнаем, кто из них получит мандат или займет выборную должность. Они все участвуют в выборах абсолютно на равных условиях", - отметила Памфилова.