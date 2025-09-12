Этого ждут все участники избирательного процесса, указала председатель ЦИК

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы разного уровня в регионах РФ пройдут достойно. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Очень хочу надеяться, хочу пожелать, что наша очередная очень важная избирательная кампания пройдет так, как должна, достойно, так, как это ждут от нас, требуют избиратели и все участники избирательного процесса", - сказала она.

Памфилова отметила, что в России открыто более тысячи именных избирательных участков, названных в честь великих ученых, изобретателей, писателей, героев. "И 90 из избирательных участков сейчас названы уже в честь участников специальной военной операции", - добавила она.

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.