В территориальных избирательных комиссиях наблюдателей будет 514, в окружных комиссиях - восемь

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 165,5 тыс. человек будут вести наблюдение за выборами разного уровня в единый день голосования в РФ. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"В участковых избирательных комиссиях - 164 997 [человек], в территориальных избирательных комиссиях - 514 и в окружных комиссиях - 8", - сказала она.

Памфилова добавила, что 71,4 тыс. наблюдателей назначены от 11 политических партий, 32,4 тыс. - от кандидатов, 61,6 тыс. - от общественных палат разного уровня.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе пройдет в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.