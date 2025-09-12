Удалось заключить уже более 50 двусторонних соглашений, указала председатель Центризбиркома

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦИК России стремительно развивает отношения с коллегами из других стран, удалось заключить уже более 50 двусторонних соглашений. Об этом в своем выступлении в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"У нас, вы знаете, стремительно развиваются связи со многими нашими коллегами. Заключено уже более [50] двухсторонних соглашений", - сказала она.

Памфилова отметила, что в информационном центре присутствуют международные эксперты - представители избирательной системы Восточного Тимора. Председатель ЦИК выразила надежду, что поездка иностранных гостей будет полезной.

Она также пообещала показать гостям все, что им будет интересно. "В дни голосования наши гости посетят ряд избирательных участков в Костромской области. Поедут в глубинку России - посмотрят не только Москву, но и посмотрят, что происходит в одном из наших регионов. Ну а также ознакомятся с работой наших экстерриториальных избирательных участков в Москве", - добавила Памфилова.