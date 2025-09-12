Киев засекречивает все эти данные, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Западные страны отправляют на Украину списанные установки Patriot. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Западный мейнстрим прекрасно видит постановочные истории, связанные с Украиной. Когда Украина демонстрирует прилеты по гражданским объектам на своей территории, в значительной степени это является результатом их собственной деятельности, - сказал дипломат. - К примеру, многие или большинство установок Patriot, которые получила Украина, это старые установки. Они были выведены из эксплуатации где-то в Европе, они получили боеприпасы, которые лежали на складах с 1990-х годов, и прогнозировать, куда летит эта ракета, на самом деле достаточно сложно".

Мирошник добавил, что Украина засекречивает все эти данные, но если была бы проведена любая серьезная проверка о состоянии этого боеприпаса - "откуда он взялся, как он туда прилетел и что за боеприпас прилетел по какому-то зданию или по тому же зданию кабинета министров Украины, - то выяснилось бы очень много неприятного для Украины". "То есть будет понятно, что в значительной степени это постановка. Они используют те огрехи, которые допустили их вооруженные формирования", - отметил он.

"Во-первых, когда поставили рядом с гражданскими объектами системы ПВО. Во-вторых, когда использовали некачественные боеприпасы. И в-третьих, извините, может быть, косорукие люди, которые применяли эти боеприпасы, а может быть и целенаправленно, потому что очень нужна картинка. Очень уж оперативно [Владимир] Зеленский подхватывает эти профессионально сделанные фотографии, видео с мест прилета и тут же транслирует их на международные площадки с криками: "Мы требуем усилить давление на Россию". Я слишком много раз встречался с постановочными вещами", - пояснил посол по особым поручениям МИД РФ.

По словам дипломата, слишком много раз Украина на протяжении всего этого времени, практически начиная с 2014 года, создавала фейковые постановочные вещи, "когда пыталась обвинять Россию в бесчеловечном отношении к гражданскому населению, начиная от той же Бучи, каких-то иных инцидентов, которые на нынешних уже освобожденных территориях мы видели". "Когда это была просто откровенная постановка, когда перед западными журналистами просто разыгрывалась вот такая трагедия, не жалея собственного населения, наносились удары. И это было все фактически под камеры западных журналистов, которые совершенно "случайным образом" там оказывались для того, чтобы транслировать эту картинку со своими соответствующими комментариями, указывая, конечно, на Россию", - подчеркнул он.

Удары по гражданским объектам

По словам Мирошника, "есть четкое разделение, очень серьезное разделение в том смысле, что Россия четко действует, нанося удары по военным сооружениям, военным объектам, военной инфраструктуре". "Наша задача - ослабить военные возможности Украины, поэтому абсолютно легальными военными целями являются подразделения ВСУ, склады, военно-промышленные комплексы, производства, предприятия двойного назначения, логистические узлы, по которым поставляется это вооружение. Это военные цели в рамках военной кампании. То есть Россия никогда не наносит удары по гражданским сооружениям. Нет никакого смысла. Это не соответствует стратегии России", - подчеркнул он.

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что Россия не хочет убивать гражданское население, Россия совершенно не настроена на нанесение какого-либо ущерба для гражданских людей, а главная ее задача - это военное ослабление, прекращение западной помощи и победа именно на поле боя. Украина же, по словам Мирошника, "концептуально иначе" подходит к этому вопросу. "Неоднократно, косвенно или прямо выражался Зеленский, что они очень хотят, настроены на то, чтобы влезть во внутреннюю повестку, чтобы взбаламутить население и показать, что российская власть не может защитить гражданских. Поэтому целями ударов являются именно удары по гражданским объектам. С помощью беспилотников, с помощью РСЗО", - пояснил он.

Дипломат указал, что Киев использует для этого весь доступный арсенал, "стараются нанести удары по гражданскому населению для того, чтобы просто пугать население для того, чтобы повлиять на настроения людей внутри страны и максимально, скажем так, подорвать ее внутренние возможности". "То есть сломить мобилизацию людей на поддержку специальной военной операции и на стремление к достижению результатов в виде снятия угрозы именно со стороны Украины. Собственно, ради чего и проводится специальная военная операция", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.