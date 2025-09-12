Зампред ЦИК также отметил, что настроение членов избирательных комиссий меняется в лучшую сторону, потому что избиратели активно хотят участвовать в голосовании

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии РФ работают честно и не оглядываясь на то, что говорят политики. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявил зампред комиссии Николай Булаев.

"Я должен подчеркнуть, что <…> избирательные участковые комиссии работают по-честному, не оглядываясь на то, что вокруг говорят политики. Они просто делают свою работу, они помогают людям определиться со своим выбором", - сказал он.

Булаев также отметил, что настроение членов избирательных комиссий меняется в лучшую сторону, потому что избиратели активно хотят участвовать в голосовании. "Востребованность голосования у избирателей растет. Как только выборы пошли, начались звонки: "Мы хотим проголосовать", - подчеркнул зампред ЦИК.