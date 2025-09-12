В ДЭГ явка всегда высокая, отметил зампред комиссии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почти миллион человек уже проголосовали онлайн на выборах разного уровня в РФ. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявил зампред комиссии Николай Булаев.

"Уже более 50% избирателей, записавшихся на дистанционное электронное голосование, к этому времени проголосовали, это без малого миллион человек проголосовали. В Москве на экстерриториальных избирательных участках около 5 тыс. человек уже проголосовали, что показывает интерес к этому большой, явка высокая. В ДЭГ явка всегда высокая, мы ожидаем на конец сегодняшнего дня явку, думаю, что ближе к 70%", - сказал Булаев.

По его словам, дистанционное электронное голосование является "хорошим инструментом, ему многие доверяют". "Кто не доверяет, приходит на избирательные участки и голосует бумажным бюллетенем, мы в этом не видим ничего [плохого]. Мы видим в этом хорошее - хранение традиций людьми, которые привыкли голосовать самостоятельно, здесь и сейчас", - резюмировал зампред комиссии.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе проходит в 24 регионах.