МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Камчатском крае по итогам первого дня работы избирательных участков составила 22,03%. Об этом во время прямого включения в информационном центре ЦИК России сообщила председатель избирательной комиссии края Инга Иринина.

"Первый день голосования у нас завершен, и, что приятно отметить, он прошел в спокойном штатном рабочем режиме. У нас на 20 часов явка 22,03%. Для нас это достаточно хороший показатель, для первого дня голосования", - сказала она.

Иринина отметила, что в этом году избирком региона впервые занимался образованием экстерриториальных избирательных участков, они работают на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области. "С точки зрения организационных усилий, то, конечно, расстояние в 10 тысяч километров нас сначала немножко пугало. Но приступив к этой работе, мы увидели ту консолидацию усилий органов государственной власти. Огромное спасибо всем нашим коллегам из Курской, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, потому что благодаря вот такой командной работе у нас действительно все получилось", - сказала она.

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ проходят выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов РФ в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено порядка 18 тыс. таких заявлений.