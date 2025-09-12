ДЭГ на федеральной платформе в 2025 году проходит в 24 регионах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ прогнозирует, что к концу дня на выборах разного уровня онлайн проголосуют около 70% из более чем 1,7 млн зарегистрировавшихся. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"На данный момент почти 55% уже проголосовали по ДЭГ. Это высокая явка. К концу дня мы ожидаем, что проголосует процентов 70", - сказал Булаев в беседе с журналистами.

ДЭГ на федеральной платформе в этом году проходит в 24 регионах. Проголосовать онлайн изъявили желание более 1,7 млн человек.