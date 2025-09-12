Из-за катастрофической нехватки военных на линии фронта Банковой инициирована экстренная мобилизация в Киеве, указала глава МИД РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский убивает украинских граждан на западные деньги. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя экстренную мобилизацию на Украине.

"Из-за катастрофической нехватки бойцов на линии фронта Банковой (администрация президента Украины - прим. ТАСС) инициирована экстренная мобилизация на Украине. Под ружье планируется поставить более 120 тысяч человек, - отметила дипломат. - У меня теперь вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже $12 млн только на отлов, неужели до вас не дойдет главное - вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?".