Лавров 17 сентября проведет круглый стол по Украине с участием послов

В мероприятии примут участие представители дипмиссий более 100 стран

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском круглом столе по теме украинского кризиса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 сентября Дипломатическая академия МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН", - сказала она.

Дипломат рассказала, что в мероприятии примут участие представители дипмиссий более 100 стран.

По словам Захаровой, тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства. "Министр остановится на российских подходах к теме реформирования ООН и выборам ее генерального секретаря", - добавила она.