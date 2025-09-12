Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на информацию о планах запуска в датском городе Войенс украинского создания топлива для дальнобойных ракет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Планы запуска в Дании украинского производства твердого ракетного топлива для дальнобойных ракет - авантюра, которая подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, саботирующего усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на информацию о планах запуска в датском городе Войенс украинского производства твердого ракетного топлива для дальнобойных ракет, которые "предназначены для нанесения ударов вглубь России".

"Тем самым Дания первой из стран - спонсоров террористического киевского режима предоставляет свою территорию для создания компонентов вооружений с целью их последующего боевого применения против мирных городов нашей страны. Эта авантюра подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, несет риски дополнительной эскалации и поощряет неонацистов на Украине на совершение новых варварских преступлений в отношении гражданского населения российских регионов", - отметила Захарова.

По ее словам, датские власти не скрывают, что данный шаг, кроме всего прочего, призван стимулировать развитие военно-промышленного комплекса Дании, что свидетельствует об их стремлении обеспечить дальнейшее обогащение за счет продолжения кровопролития на Украине. "Помимо этого, инициатива демонстрирует полное пренебрежение Копенгагеном интересами собственного населения. По оценкам датских экспертов, работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью в обход базовых требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, без надлежащего учета мнения жителей", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона "продолжит твердо и жестко отставить свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности в этом контексте".