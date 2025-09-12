Григорий Гуров заявил, что РФ ждет у себя всех

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Росмолодежи Григорий Гуров призвал познавать Россию с программой "Больше, чем путешествие" и пригласил в страну всех, кто готов сотрудничать. Таким образом он прокомментировал ТАСС введенные Японией в отношении него санкции.

"Могу сказать одно - время познавать Россию с нашей программой "Больше, чем путешествие". Вспомнил слова из "Бусидо": "Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего". Так вот мы ждем у себя в России всех, а кто отвергает и не признает нашу культуру и ценности - не задерживаем", - сказал Гуров.

Он отметил, что антироссийские санкции затронули и детский центр "Артек", который "всегда гостеприимно принимал ребят со всего мира, в том числе из Японии".

Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение о введении дополнительных санкций против России, а также ряда иностранных компаний в рамках антироссийских мер. Так, в случае обнаружения в Японии подлежат заморозке активы 14 человек, а также 47 организаций и детского лагеря "Артек". В черный список, в частности, включено Движение первых. Под санкции также попал Гуров, которого японская сторона называет бывшим главой Движения первых.