Вице-премьер выразила уверенность, что идеи, которыми президент поделится, станут "еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой сессии форума.

"Работа форума еще продолжается. Впереди центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом. Уверена, что идеи, которыми он с нами поделится, установки, которые даст, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества", - сказала она.