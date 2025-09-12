Некие эксперты по якобы российским гибридным угрозам даже выявили 10 основных инструментов, с помощью которых, по их словам, Москва пытается влиять на геополитические ориентиры республики, отметила дипломат

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии обвиняют Россию в якобы попытках повлиять на геополитические ориентиры республики, в качестве такой угрозы бездоказательно называется и Русская православная церковь (РПЦ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Молдавские власти продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в попытках вмешательства в предстоящие выборы. Некие эксперты по якобы российским гибридным угрозам даже выявили 10 основных инструментов, с помощью которых, по их словам, Москва пытается влиять на геополитические ориентиры республики. Одним из них <...> называется в качестве угрозы Русская православная церковь, которая используется якобы для пропаганды дезинформации", - отметила она.

"Это когда они священное писание читают, тогда они дезинформируют, что ли? Тогда, извините меня, это уже саморазоблачительно для нынешних молдавских властей", - добавила дипломат.

Захарова указала, что при этом парламентская избирательная кампания в Молдавии "приближается к эндшпилю". Официальный представитель дипведомства отметила, что граждане самой республики "уже пресытились подобной неприкрытой ложью". "Местные политологи прямо говорят, что бесконечными обвинениями в адрес России официальный Кишинев показывает, что кроме махровой русофобии ему больше нечего предложить избирателям", - подчеркнула она.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.