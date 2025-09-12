Генеральная лицензия фактически ослабляет санкционное давление на компанию, которая ее получает, отметила заведующая кафедрой "Финансы, учет и аудит" РУДН

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Снятие санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" предоставит ей возможность осуществлять экспортно-импортные операции с компаниями, зарегистрированными в США, в том числе в сфере страхования. Такое мнение ТАСС выразила заведующая кафедрой "Финансы, учет и аудит" РУДН Дарья Динец.

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Действие лицензии в том числе распространяется на предприятия, в которых "Белавиа" владеет долями в размере 50% и более.

"Компании и ее дочерним структурам разрешено совершать экспортно-импортные операции, в том числе в сфере финансовых услуг, таких как, например, страхование или андеррайтинг (посреднические услуги по выходу на финансовые рынки - прим. ТАСС) с компаниями, имеющими регистрацию в США, заимствования на американском рынке капитала, причем платежно-расчетное обслуживание может осуществляться с применением корсчетов в американских банках", - сказала Динец.

По ее словам, генеральная лицензия фактически ослабляет санкционное давление на компанию, которая ее получает. "Это значит, что разрешается проводить платежи по любым сделкам, которые тем не менее не должны попадать под действие так называемых вторичных санкций", - пояснила эксперт.

Собеседница агентства отметила, что собственные операции компании, покупка и продажа товаров, услуг, операции по движению капитала разрешены, но они по-прежнему будут проверяться комплаенс-структурами и блокироваться в том случае, если источник средств или их получатель окажутся связаны с российскими подсанкционными компаниями, "а товары фактически могут иметь двойное назначение".

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику и Вашингтон снял санкции с "Белавиа".