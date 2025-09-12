По словам официального представителя МИД РФ, лучшие гарантии безопасности Украины - это установление ее нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вашингтон располагает всеми возможностями, чтобы повлиять на Киев для устранения первопричин конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уверены, что у нынешней американской администрации есть все возможности, чтобы побудить украинское так называемое руководство прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности", - сказала дипломат.

Она указала, что "лучшие гарантии безопасности Украины - это установление ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса, что и закреплено в декларации о государственном суверенитете от 1990 года". " Именно в таком статусе Украина обрела независимость, она была признана международным сообществом, включая РФ", - подчеркнула Захарова.

Подтверждение этой декларации "содержалось в проекте мирного соглашения, которое разрабатывалось весной 2022 года", заметила дипломат. "И, я напомню, данная схема вполне устраивала киевский режим. Однако он по настоянию британцев, как вы знаете, отказался от переговоров, вышел из переговорного процесса", - добавила она.

"Я не слышала ни от одного нынешнего деятеля, что декларация о государственном суверенитете 1990 года была [принята] под давлением там подписана или еще что-то. Они всегда этим документом гордились. Поэтому это и есть истоки их государственности. Это то, что гарантирует безопасность Украины и может стать залогом будущего мира. Вот к этому всему надо призывать. И кто это делает - тот молодец", - констатировала официальный представитель МИД РФ.