Официальный представитель МИД РФ отметила, что бездоказательные обвинения России в якобы построении "неких агрессивных планов" против Запада являются ложью и лицемерием

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Западные страны, снабжая Украину оружием, пожинают плоды той угрозы, которую они же сами и создали. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы каждый день комментируем так называемые обломки от западных вооружений, которые обнаруживаем у себя на территории. От дальнобойных ракет обломки, от дронов обломки, обломки от танков, обломки от других видов вооружений, которые поставляются Польшей, Францией, Германией, Британией, которые закупаются и производятся на деньги Норвегии, Швеции, других стран Европейского союза и НАТО. <...> Они, значит, считают это абсолютно нормальным? А почему же они не считают абсолютно нормальным, что при отражении угрозы, которую сами создают, к ним тоже могут залетать обломки?" - заметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что бездоказательные обвинения РФ в якобы построении "неких агрессивных планов" против Запада являются ложью и лицемерием.

"Другое дело, что они, видимо, не ожидали, что за столько времени при таких количествах их усилий материально-технического и политического плана они не добьются ни одной из поставленных целей, но при этом, наоборот, получат в виде бумеранга то, что посеяли. Они посеяли бурю, они же ее и получают, - охарактеризовала ситуацию официальный представитель МИД РФ. - Никаких обвинений нет. Есть придуманные истории, есть ложь, ну и, конечно, откровенная истерика от того, что все, что они запланировали в виде настоящего блицкрига, который должен был проходить под чужим, украинским флагом, у них провалилось".