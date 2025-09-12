Посол РФ указал в МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений в адрес Москвы

Павел Кузнецов отметил, что "российская сторона ни разу не дождалась ни публичных опровержений, ни элементарных извинений"

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в ходе беседы в МИД Финляндии указал представителям финской стороны на обилие бездоказательных обвинений в адрес Москвы, в том числе по якобы проводившимся диверсиям на объектах инфраструктуры на Балтике.

"Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения России в причастности к различного рода "враждебным акциям", "гибридному влиянию" и "диверсиям" в Европе, в том числе на критически важных объектах подводной инфраструктуры на Балтике. Какого-либо подтверждения такие инсинуации впоследствии, как известно, не получают. При этом российская сторона ни разу не дождалась ни публичных опровержений, ни элементарных извинений", - отмечается в сообщении в телеграм-канале российской дипмиссии.