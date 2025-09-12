Захарова сравнила вопросы "Дождя" с цитатами из "Собачьего сердца"

Дипломат поинтересовалась, каким образом можно "поддержать возбуждение уголовных дел"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила прозвучавшие на брифинге вопросы от телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом, нежелательной организацией) с логикой героев произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце". Дипломата спросили, поддерживает ли она возбуждение уголовных дел против журналистов.

"Поддерживаете ли вы возбуждение уголовных дел в отношении независимых журналистов, в том числе тех, кто вынужден был покинуть Россию, объявление их в розыск?" - сказал представитель "Дождя".

"То, как вы все это формулируете, мне напомнило Михаила Булгакова, "Собачье сердце". Вы против поддержки <…> детей? Или вам денег жалко? - отметила Захарова. - Вот примерно такого же уровня вопрос".

Дипломат поинтересовалась, каким образом можно "поддержать возбуждение уголовных дел". "Речь идет о правоохранительных органах, определенной юридической процедуре. Как вы это видите? Кто их (журналистов - прим. ТАСС) вынуждал покинуть Россию? Кого вынуждали?", - задала вопрос официальный представитель МИД и получила ответ: "Законы, которые были приняты".

"Законы не вынуждали покинуть. Это люди приняли самостоятельное решение, - разъяснила Захарова. - Мы всем миром в правовом государстве живем - под давлением закона. Я удивлена, что вы этого не знали. Над нами довлеют законы. Каждый человек в правовом государстве, системе международного права ощущает давление закона".