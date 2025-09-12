Результатом этих усилий должно стать "формирование региональной системы безопасности, основанной на принципе ее неделимости", сказал Георгий Зиновьев

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия готова играть конструктивную роль на Корейском полуострове, несмотря на геополитические изменения. Об этом заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

"Несмотря на стремительно меняющуюся геополитическую обстановку в мире, наша страна твердо намерена продолжать играть конструктивную роль и всемерно содействовать сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове", - приводит посольство слова Зиновьева. Российский дипломат выступил на открытии научной конференции, посвященной 35-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

"Неизменно исходим из того, что ключ к решению существующих в субрегионе проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных гарантий безопасности с учетом озабоченностей всех вовлеченных сторон", - заявил посол. По его словам, конечным результатом этих усилий должно стать "формирование региональной системы безопасности, основанной на принципе ее неделимости".

Зиновьев отметил, что 35 лет назад начался современный этап российско-южнокорейских отношений. "Начало нашему активному сближению положило заключение в 1884 году первого двустороннего Договора о дружбе и торговле", - считает посол. Он указал, что нынешнее состояние двусторонних отношений "не соответствует имеющемуся потенциалу". "Убежден, что сохранение существенного задела, накопленного за последние 35 лет в политике, экономике, гуманитарной сфере, а также возобновление взаимодействия отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов", - сказал дипломат.

12 сентября открылась конференция "Вопреки вызовам, навстречу будущему", организаторами которой выступили Фонд истории Северо-Восточной Азии, Корейская ассоциация евразийских исследований и Корейская ассоциация славянских и евразийских исследований. В мероприятии также принимают участие российские ученые и эксперты.