ООН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Заместитель генерального секретаря ООН , глава Контртеррористического управления Владимир Воронков завершает 12 сентября работу во всемирной организации. Об этом он сообщил в беседе корреспонденту ТАСС.

"Скажу, что очень рад, что мне довелось работать в структурах ООН. У нас есть взаимопонимание с генсекретарем [ООН Антониу Гутерришем] о том, как развивать контртеррористическое направление. Есть его поддержка. Так что это позитивный опыт, и покидая вскоре организацию в связи с тем, что ухожу на пенсию, я уверен, что следующий руководитель этой структуры вложится в полную силу в ее дальнейшее развитие", - подчеркнул Воронков.

Владимир Воронков, российский дипломат с многолетним опытом работы в международных организациях, присоединился к ООН в 2017 году, став первым в истории Организации заместителем генерального секретаря по вопросам противодействия терроризму. В этой роли он возглавил созданное Контртеррористическое управление ООН, которое стало центральным органом для координации глобальных усилий по борьбе с терроризмом. Под его руководством управление объединило более 40 подразделений ООН, работавших в этой сфере, и запустило ряд ключевых инициатив, включая глобальную стратегию по предотвращению радикализации и укреплению партнерств с государствами-членами.