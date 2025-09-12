Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Семь тысяч человек приняли участие в выборах губернаторов на экстерриториальных избирательных участках, организованных в Москве. Об этом сообщила член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию высшего образования и науки Оксана Гаман-Голутвина, которая наблюдает за процессом голосования в столице.

"Для голосования на экстерриториальных участках в Москве зарегистрировалось чуть менее 18 тыс. человек. После определенной проверки в списках оказалось 17 868 человек. Совершенно неожиданно к 15 часам первого дня голосования проголосовали 7 тыс. из записавшихся - то есть более трети", - сказала Гаман-Голутвина в ходе брифинга в ситуационном центре ОП РФ по наблюдению за выборами.

Она также отметила высокую организацию экстерриториальных участков, которые открыты в зданиях МФЦ, торговых центров и станции метро. "Это максимально удобные расположения точек для голосования. Торговые центры в этом качестве выбраны очень крупные и достаточно комфортные. А МФЦ также максимально удобны и для тех, кто голосует, и для тех, кто организует голосование", - сказала член ОП. По ее словам, в метро также удалось организовать все "максимально удобно".

В ряде субъектов РФ проходят выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов РФ в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.