МИД: бесконтрольные санкции Запада становятся вызовом для процветания стран

Подобные действия "противоречат основополагающим документам ООН в области прав человека", заявил заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бесконтрольное применение западными странами односторонних санкций становится глобальным вызовом для развития государств и процветания граждан. Об этом заявил заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов. "Широкомасштабное бесконтрольное использование западными государствами односторонних принудительных мер для решения собственных политических задач и достижения экономических выгод сегодня превращается в глобальный вызов для суверенного развития государств и процветания их граждан", - подчеркнул он, выступая на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

Дипломат напомнил, что подобные действия "противоречат основополагающим документам ООН в области прав человека". "По сути, в практику межгосударственных отношений вводится принцип коллективной ответственности жителей государств и отдельных регионов за стремление к использованию базовых прав и свобод, в первую очередь, права народов на самоопределение", - подчеркнул Устинов.

Он также указал на расширение практики применения вторичных санкций. "В странах коллективного Запада продолжают разрабатываться нормы национального законодательства по криминализации нарушения санкционных режимов, растет число случаев привлечения к уголовной ответственности за попытки обхода рестрикций в отношении физических и юридических лиц, в том числе в третьих странах", - отметил представитель РФ. Эта искусственно созданная атмосфера токсичности "не может не сказываться негативно на обеспечении их базовых прав и свобод", добавил он.