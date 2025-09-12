Более 1,5 тыс. сообщений пришло в штаб общественного наблюдения от Общественной палаты региона

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Штаб общественных наблюдателей от Общественной палаты Курской области получил более 1,5 тыс. сообщений о ходе досрочных выборов губернатора региона в первый день голосования. Нарушений не выявлено, сообщил представитель Штаба наблюдателей от ОП региона Александр Терновцов.

"Скажу, что более 1 500 сообщений пришло в штаб общественного наблюдения от наших коллег, которые сейчас на местах работают. Нарушений никаких не выявлено в первый день голосования", - сказал он.

Терновцов добавил, что региональная ОП тесно взаимодействует с федеральными коллегами из Общественной палаты РФ, опыт межрегионального взаимодействия может стать стандартом наблюдения. "Мы знаем, что до сегодняшнего дня работали экстерриториальные участки и общественное наблюдение обеспечивала Общественная палата города Москвы во взаимодействии с Общественной палатой Курской области. И очень отрадно, что такой формат взаимодействия и сотрудничества нашел свое предложение описать его в "золотом стандарте" общественного наблюдения. Опыт Курской области, надеюсь, будет полезен на федеральных выборах", - рассказал он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).