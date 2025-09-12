Проголосовало 241,56 тыс. избирателей

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Иркутской области составила 13,2%, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Илья Дмитриев.

"За первый день явка составила 13,2% от общего числа избирателей <...> Проголосовало 241,56 тыс. избирателей", - сообщил он. По его словам наибольшая явка в Катангском районе - 40,08%, минимальная в Шелеховском районе - 7,79%. В Иркутске проголосовало - 12,8%. Жалоб в избирком не поступало.

Предыдущие выборы губернатора прошли в сентябре 2020 года, тогда голосование продолжалось два дня (в субботу и воскресенье). По итогам первого дня, на избирательные участки пришли 8,1% избирателей. Итоговая явка составила - 32,6%.

Эксперты о ходе голосования

Как сообщила ТАСС директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, процедура голосования на выборах в регионе четко организованна, на участках работают наблюдатели от Общественной палаты региона, политических партий. Также Кислицына отметила, что в первый день голосования ажиотажа на избирательных участках не было, но и "пустых участков тоже нет".

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич отметил, что сама предвыборная кампания проходила без политических скандалов. "Разные политические силы понимают, что в той ситуации, в которой находится страна, раскачивать лодку, заниматься какими-то там политическими провокациями, ну, это реально преступление. Удар по своим в тылу, поэтому этого не происходит. То есть, для любителей "жареного" здесь ничего такого нет", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом Малькевич подчеркнул, что в выборах участвуют сильные кандидаты и сама кампания была яркой и содержательной.

О выборах

12 сентября началось голосование на выборах губернатора Иркутской области. 1 866 избирательных участков будут открыты 12-14 сентября с 8:00 (3:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включено более 1,8 млн человек. На пост губернатора претендует четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы РФ Сергея Левченко,"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.