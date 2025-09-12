Диппредставительство предлагает "всем, кому интересна правда", прочитать статью на сайте посольства от апреля 2025 года к трехлетней годовщине провокации

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Западные журналисты, в том числе шведы, рассказали о "доказательствах резни в Буче" только после захода в город формирований ВСУ. Об этом напоминает посольство РФ в Швеции в связи с интервью посла России Сергея Беляева телеканалу SVT, во время которого "ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он лжет".

"11 сентября этого года вышло интервью посла России Сергея Беляева программе "30 минут" шведского телевидения SVT. Среди прочих был затронут вопрос о якобы совершенных российскими военными весной 2022 года в украинском городе Буча убийствах мирных граждан. Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история - фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет. Общеизвестный факт: в период нахождения этого населенного пункта под контролем российской армии гражданские лица имели возможность свободно передвигаться по нему, пользовались сотовой связью и получали гуманитарную помощь, а первые "доказательства преступлений" появились лишь после захода в город украинских вооруженных формирований в сопровождении иностранных журналистов", - отмечено в сообщении, где подчеркивается, что именно тогда "западные СМИ и политики, в том числе и шведские, как по команде принялись раскручивать этот фейк".

