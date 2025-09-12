Явка на выборах губернатора Прикамья по итогам первого дня составила 18,41%

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края по итогам первого дня на 20:00 (18:00 мск) составила 18,41% или 363 184 человека. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"По итогам первого дня голосования 12 сентября явка избирателей по Пермскому краю c учетом ДЭГ составляет 18,41% или 363 184 человека", - говорится в сообщении крайизбиркома.

На предыдущих выборах главы региона, которые проходили 13 сентября 2020 года, явка составила 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 избирателя.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.