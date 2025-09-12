Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора и депутатов в Ростовской области по итогам первого дня работы избирательных участков составила 25,54%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

В выборах губернатора Ростовской области участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, а также Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы в Заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.

"Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,54 % к 20:00 мск 12 сентября. Таким образом, с учетом дистанционного электронного голосования к моменту закрытия участков в выборах главы региона приняли участие 792 264 жителя Ростовской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый день голосования нарушений не зафиксировано.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.